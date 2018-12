USA geben grünes Licht für innerkoreanisches Straßen- und Schienen-Projekt

Photo : YONHAP News

Die USA haben grünes Licht für ein innerkoreanisches Straßen- und Schienen-Projekt gegeben.Das sagte der südkoreanische Verhandlungsführer für Nuklear-Verhandlungen mit Nordkorea, Lee Do-hoon, heute.Lee und der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, waren heute in Seoul zur zweiten Sitzung der bilateralen Arbeitsgruppe zu Nordkorea zusammengekommen.Beide Koreas wollen am Mittwoch im nordkoreanischen Kaesong den Spatenstich für das Projekt zur Verbindung grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen feiern.Wegen bestehender Sanktionen der USA und der UNO war die Regierung in Seoul stets bemüht, eine Kontroverse um das Verkehrsprojekt zu verhindern.Bei der Sitzung sei laut Lee auch die Frage der Lieferung des Grippemedikaments Tamiflu nach Nordkorea geklärt worden.Auch seien beide Seiten übereingekommen, dass die kommenden Monate den entscheidenden Moment für die Denuklearisierung der Halbinsel und Schaffung einer Friedensordnung darstellten, sagte Lee weiter.Südkorea und die USA wollten daher für das Zustandebringen von Arbeitsgesprächen zwischen Pjöngjang und Washington kooperieren, fügte der Verhandlungsführer hinzu.