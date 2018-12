Seoul eröffnet heute Eislaufplatz vor Rathaus

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul eröffnet am heutigen Freitag einen Eislaufplatz auf dem Seoul-Platz vor dem Rathaus.Die Eröffnung werde um 17 Uhr gefeiert, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Eintritt sei heute kostenlos.Der Eislaufplatz wird an Werktagen von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet sein. Am Wochenende und an Feiertagen wird er bis 23 Uhr zugänglich sein.Der Eintritt kostet 1.000 Won (0,89 Dollar). Bei der Zahlung mit Seouls neuem Bezahldienst „Zero Pay“ werden 30 Prozent Rabatt angeboten.Nähere Informationen über den Eislaufplatz können auf der Webseite www.seoulskate.or.kr eingesehen werden.