Vereinigungsminister diskutiert mit US-Sondergesandtem für Nordkorea über Korea-Fragen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon hat mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, über die Lage in Nordkorea und Angelegenheiten in den innerkoreanischen Beziehungen umfangreich diskutiert.Das teilte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Lee Yu-jin, vor der Presse mit.Beide hätten erneut bestätigt, dass Südkorea und die USA eng kooperieren müssten, um Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen und Nordkorea zur Denuklearisierung zu bewegen.Lee wurde nach einem nachfolgenden Verfahren gefragt, sollte die Regierung bei der Sitzung einer bilateralen Arbeitsgruppe zu Nordkorea heute die Billigung der USA für die humanitäre Hilfe für Nordkorea in Höhe von acht Millionen Dollar erhalten. Die Sprecherin antwortete, dass internationale Organisationen nötige Hilfsgüter wie Medikamente kaufen und diese im Anschluss an Diskussionen an Nordkorea liefern würden.Seoul hatte vor, eine Vorhut für eine am Mittwoch in Kaesong geplante Spatenstich-Zeremonie für die innerkoreanische Schienen- und Straßenverbindung diese Woche in den Norden zu schicken. Die Abreise sei jedoch noch nicht erfolgt, sagte Lee weiter.