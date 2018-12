Wirtschaft Börse in Seoul schließt dank institutioneller Anleger im Plus

Die Börse in Seoul hat dank institutioneller Anleger im Plus geschlossen.



Der Kospi rückte um 0,07 Prozent auf 2.061,49 Zähler vor.



Konjunktursorgen angesichts einer Haushaltssperre in den USA würden weiterhin auf die Stimmung drücken, sagte Lee Kyung-min von Daishin Securities.



Dem koreanischen Markt fehlten zurzeit die Impulse, da die Investoren länger auf der Hut blieben als erwartet, fügte der Experte hinzu.