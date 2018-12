Internationales Südkorea und Spanien revidieren Luftfahrtabkommen

Südkorea und Spanien haben ihr bilaterales Luftfahrtabkommen revidiert, um Sicherheitsbestimmungen zu stärken und die Anzahl der Flüge zu erhöhen.



Nach Angaben des südkoreanischen Außenministerium unterzeichneten Südkoreas Botschafter in Spanien Chun Hong-jo und Spaniens Minister für öffentliche Arbeiten, Jose Luis Abalos Meco, am Donnerstag in Madrid den entsprechenden Vertrag. Damit wurde das 1989 abgeschlossene Luftfahrtabkommen revidiert.



Ziel sei es, dass koreanische Fluglinien ihre Flugrouten ausbauen und Südkoreaner einfacher ins Ausland reisen können, heißt es in einer Stellungnahme des Außenministeriums.



Südkorea unterhält Luftfahrtabkommen mit 87 Ländern.