Politik Drei neue Marineschiffe in Betrieb genommen

Südkorea hat am Freitag drei Hochgeschwindigkeitsschiffe in Betrieb genommen.



Die Eröffnungszeremonie für die 200 Tonnen schweren Schiffe fand in der Youngdo-Werft von Hanjin in Busan statt, wie die Defense Acquisition Program Administration (DAPA) bekannt gab.



Die Boote werden Ende nächstes Jahr an die Marine überliefert.



Laut Angaben der DAPA weisen die neuen Schiffe eine erhöhte Operationsfähigkeit auf, sind mit schweren Waffen ausgerüstet, elektronischer Kampfführung und Anti-Radar-Lenkflugkörpern.



Zudem haben die Schiffe einen Wasserstrahlantrieb, um besser einsatzfähig in flachem Gewässer zu sein.