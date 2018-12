Nationales Wärmekraftwerke drosseln weiterhin Leistung wegen hoher Feinstaubwerte

Wärmekraftwerke in den Provinzen Süd-Chungcheong und Gyeonggi müssen seit gestern weiterhin ihre Leistung drosseln.



Das teilten das Umweltministerium und das Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit. Grund ist, dass hohe Ultrafeinstaubkonzentrationen von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter erwartet werden. Daher soll an sechs Kohlekraftwerken in Süd-Chungcheong und vier Schwerölkraftwerken in Gyeonggi von 6 bis 21 Uhr die Leistung auf 80 Prozent der Nennleistung beschränkt werden.



Es ist bereits die dritte Maßnahme dieser Art in diesem Jahr.



Die Regierung erwartet, dass mit der Maßnahme etwa 6,83 Tonnen, oder 8,8 Prozent der Ultrafeinstaubemissionen aus Kohlekraftanlagen pro Tag, reduziert werden können. Es wird mit einem Rückgang der Stromproduktion von 2,75 Millionen Kilowatt gerechnet.