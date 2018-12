Pompeo rechnet mit zweitem Trump-Kim-Gipfel

Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo rechnet nach eigenen Angaben mit einem zweiten Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.Dies erwarte er trotz der stagnierenden Gespräche zwischen beiden Seiten, sagte Pompeo am Freitag in einem Interview mit dem US-Radiosender NPR.Pompeo betonte, es habe bei den Bemühungen um die Nuklear- und Raketenabrüstung Nordkoreas zwar einige Fortschritte gegeben. Es gebe jedoch noch einen langen Weg zu gehen. Er habe allerdings niemals erwartet, dass die Angelegenheit einfach zu lösen wäre.Eine Erleichterung des bestehenden Reiseverbots nach Nordkorea habe Pompeo vor allem deshalb erwägt, um humanitäre Hilfsleistungen zustande zu bringen. Der amerikanische Außenminister unterstrich, dass Nordkorea-Sanktionen weiterhin gültig seien.Zuvor drückte Pompeo seine Hoffnung auf ein zweites Treffen zwischen Trump und Kim Jong-un möglichst bald nach dem Jahreswechsel aus. In einem Interview mit dem Sender KNSS in Kansas sagte Pompeo am Donnerstag, Washington und Pjöngjang würden weitere Treffen veranstalten, darunter ein zweites Treffen zwischen Trump und Kim.