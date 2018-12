Seoul erwartet Kim Jong-uns Gegenbesuch in naher Zukunft

Photo : YONHAP News

Ein hochrangiger Beamter des südkoreanischen Präsidialamtes geht davon aus, dass ein Gegenbesuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un nach Seoul in naher Zukunft zustande kommen wird.Kims Besuch noch vor Jahresfrist sei zwar technisch fast unmöglich, jedoch würde dieser schon bald stattfinden. Beide Seiten stünden in engem Kontakt auf verschiedenen Kanälen, sagte der Beamte am Freitag.Die beim Korea-Gipfel im September angenommene Pjöngjanger-Erklärung, in der ein Seoul-Besuch von Kim Jong-un in naher Zukunft vereinbart wurde, werde in Erfüllung gehen, hieß es. Seoul wolle in dieser Angelegenheit Pjöngjang jedoch nicht drängen.