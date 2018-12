Internationales Südkorea entkräftet Tokios Vorwurf bezüglich Konflikt an Meeresgrenze

Die Marine hat am Freitag den Vorwurf von Japan bestritten, demnach ein südkoreanisches Kriegsschiff am Vortag Feuerleitradar gegen ein japanisches Aufklärungsflugzeug gerichtet haben soll. Laut südkoreanischen Angaben handele es sich hierbei um ein Missverständnis, da man lediglich versucht habe, nahe der Meeresgrenze ein nordkoreanisches Schiff zu orten.



Das japanische Medium Kyodo News berichtete zuvor, dass Japans Verteidigungsminister Takeshi Iwaya eine diesbezügliche Beschwerde bei der Regierung in Seoul eingereicht habe.



Ein südkoreanischer Marineoffizier sagte der Nachrichtenagentur Yonhap, dass man lediglich versucht habe, ein sich in der Nähe befindliches Kriegsschiff aus Nordkorea zu orten. Dafür wurde Feuerleitradar sowie Navigationsradar verwendet. Die Maßnahmen waren nicht gegen das japanische Flugzeug gerichtet. Es handele sich dabei um ein Missverständnis, wie man der Regierung in Tokio bereits erklärt habe.