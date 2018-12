Südkorea liefert Grippemedikamente nach Nordkorea

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung will bald den Arzneistoff Tamiflu zur Grippe-Vorbeugung sowie Influenza-Testkits nach Nordkorea liefern.Über den entsprechenden Plan wolle die Regierung bald den Norden informieren und diesbezügliche Arbeitsgespräche rasch aufnehmen, teilte das Vereinigungsministerium am Freitag mit.Zuvor verlautbarte der südkoreanische Verhandlungsführer für Nuklear-Verhandlungen mit Nordkorea, Lee Do-hoon, nach einem Treffen mit dem US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Stephen Biegun, dass die Frage der Lieferung des Grippemedikaments Tamiflu nach Nordkorea geklärt worden sei.Die USA sollen aus humanitärer Sicht der Lieferung von Grippemedikamenten zugestimmt haben.Beide Koreas kamen bereits am 12. Dezember zu Gesprächen über die Zusammenarbeit gegen eine mögliche Grippe-Ausbreitung zusammen.Im Jahr 2009 hatte Südkorea zuletzt Grippemedikamente für 500.000 Personen an den Norden ohne daran geknüpfte Bedingungen geliefert.