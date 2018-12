Bonghwa-Weihnachtsdorf eröffnet

Ein Weihnachtsdorf hat am Samstag im Landkreis Bonghwa in der Provinz Nord-Gyeongsang eröffnet. Das beliebte Winterausflugsziel wird noch bis zum 17. Februar geöffnet sein.Besucher können viele Aktivitäten genießen, darunter Fahren auf Zügen, sogenannten rail bikes und Kutschen, die alle in Bezug auf das Thema Weihnachtsmann dekoriert sind.Dieses Jahr hat zudem ein Weihnachts-Postamt eröffnet, bei dem Besucher persönliche Briefe an den Weihnachtsmann schicken können.Eine weitere beliebte Aktivität in dem Weihnachtsdorf ist das Schlittenfahren.Dabei wird dieses Jahr die Lokalbevölkerung verstärkt in das Projekt eingebunden, etwa als Weihnachtsmann-Geschichtenerzähler.Das Weihnachtsdorf wurde im Jahr 2014 eröffnet. Es befindet sich nahe der Zugstation Buncheon im Landkreis Bonghwa. Bislang zählt das Dorf 635 tausend Besucher.