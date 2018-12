Gesamtkoreanisches Handballteam absolviert in Deutschland erstes Training

Photo : YONHAP News

Das gesamtkoreanische Herren-Handballteam hat in Deutschland sein erstes Training absolviert.Die Mannschaft bestehend aus 16 südkoreanischen und vier nordkoreanischen Spielern trainierte am Samstagnachmittag rund 90 Minuten lang.Die Mannschaft wird an der Handball-WM teilnehmen, die vom 10. bis 27. Januar in Deutschland und Dänemark stattfindet.Grundsätzlich gilt für die 24 teilnehmenden Mannschaften, dass 16 Spieler gemeldet werden können. Für Korea machte der Weltverband IHF jedoch eine Ausnahme.Es ist das erste Mal, dass beide Koreas eine gemeinsame Handballmannschaft bilden.