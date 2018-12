US-Vize Pence verzichtet offenbar auf Rede zu Menschenrechtslage in Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Vizepräsident Mike Pence hat offenbar letzte Woche auf eine geplante Rede zur Menschenrechtslage in Nordkorea verzichtet.Das berichtete der US-Sender ABC am Samstag.Die Rede sei aus Termingründen kurzfristig gestrichen worden, lautete die offizielle Begründung. Der Sender zitierte jedoch eine mit dem Vorgang vertraute Quelle, nach deren Angaben teilweise auch Bedenken über eine Verärgerung Nordkoreas der Grund gewesen seien.Washington habe Pjöngjang vor einem möglichen zweiten Spitzentreffen wegen der Menschenrechtsfrage offenbar nicht weiter provozieren wollen.ABC berichtete weiter, dass Menschenrechtsorganisationen über die Entscheidung besorgt seien. Sie betrachteten dies als weiteres Zeichen dafür, dass die US-Regierung den Druck auf das nordkoreanische Regime wegen dessen Menschenrechtsverstößen abmildern will.