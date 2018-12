Südkorea schickt Vorhut für Grundsteinlegung für Bahn- und Straßenprojekt nach Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat eine Vorhut nach Nordkorea entsandt, um die am Mittwoch geplante Grundsteinlegungsfeier für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung sowie die Modernisierung vorzubereiten.Ein 14-köpfiges Vorausteam aus Beamten des Vereinigungs- und des Transportministeriums sowie beteiligten Personen sei am Vormittag nach Nordkorea gereist und am Nachmittag zurückgekehrt, teilte das Vereinigungsministerium am Sonntag mit.Die Gruppe diskutierte mit Nordkoreanern über eine detaillierten Zeitplan und wird ein weiteres Mal nach Nordkorea reisen, um die Vorbereitungen fortzusetzen.Unterdessen kehrte eine Gruppe aus etwa zehn Personen nach einer Untersuchung nordkoreanischer Straßen am Sonntag zurück. Das Team war am Freitag nach Nordkorea gereist und hatte einen 100 Kilometer langen Abschnitt zwischen Kosong und Wonsan auf der Donghae-Linie im Osten unter die Lupe genommen.Die Gruppe wird am Montag erneut nach Nordkorea reisen, um einen vier Kilometer langen Abschnitt auf der Gyeongui-Linie im Westen in der Umgebung von Kaesong zu kontrollieren. Sie wird noch am Montag nach Südkorea zurückkehren.Beide Koreas hatten vereinbart, die Grundsteinlegungsfeier für das gemeinsame Bahn- und Straßenprojekt am 26. Dezember am Bahnhof Panmun in Kaesong zu veranstalten. Südkorea und die USA einigten sich am Freitag über eine Sanktionsausnahme für Waren, die für die Zeremonie nach Nordkorea geliefert werden.