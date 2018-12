Wirtschaft Umfrage: Hauptstädter betrachten Arbeitslosigkeit und Beschäftigung als wichtigste Wirtschaftsangelegenheit 2019

Nach Meinung der Bewohner Seouls werden die Arbeitslosigkeit junger Menschen und die Beschäftigung die wichtigste Wirtschaftsangelegenheit im kommenden Jahr sein.



Ein entsprechendes Umfrageergebnis gab das Seoul Institut, die offizielle Denkfabrik für die Hauptstadt, am Montag bekannt.



33,1 Prozent der befragten Hauptstädter gaben die Antwort. 12,6 Prozent nannten die Immobilienkonjunktur und 9,2 Prozent die Anhebung des Mindestlohns als dringendste Themen. Dahinter folgten der Anstieg der Preise der lebensnotwendigen Dinge mit 7,4 Prozent, die Frage der Kleinunternehmer mit fünf Prozent und die innerkoreanische Wirtschaftskooperation mit 4,7 Prozent.



Befragt wurden 1.013 Haushalte in Seoul in der Zeit vom 8. bis 20. November. Das Konfidenzniveau beträgt 95 Prozent, die Fehlerquote wird mit plus/minus 3,08 Prozentpunkten angegeben.