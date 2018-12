Zehntes Jubiläum der Indienststellung von Südkoreas erstem Aegis-Zerstörer

Photo : YONHAP News

Vor genau zehn Jahren wurde Südkoreas erster Aegis-Zerstörer, König Sejong der Große, in Dienst gestellt.Der Aegis-Zerstörer wurde am 22. Dezember 2008 in Dienst gestellt und trug seitdem zum Schutz der südkoreanischen Meeresgewässer bei.Der Zerstörer ist mit einem Aegis-Kampfsystem basierend auf dem SPY-1D Radar ausgestattet und kann Ziele in der Luft in einer Entfernung von maximal 1.000 Kilometern aufspüren. Das Kriegsschiff kann 1.000 Ziele gleichzeitig aufspüren und verfolgen und etwa 20 Ziele gleichzeitig angreifen.Die Sejong der Große spürte den Start einer Langstreckenrakete durch Nordkorea am 5. April 2009 unmittelbar nach dem Abschuss auf. Seitdem diente das Schiff bei jeder Provokation Nordkoreas mit Raketen dazu, die Rakete zu detektieren und verfolgen.Laut der Marine verfolgte der Zerstörer bei Nordkoreas Raketenstart am 12. Dezember 2012 auch präzise, wo der abgetrennte Flugkörper abstürzte. Damit trug das Schiff dazu bei, zwei Tage nach dem Start das erste Wrackteil zu bergen.Mit der Indienststellung von König Sejong der Große wurde Südkorea das fünfte Land der Welt, das ein Aegis-Kampfschiff besitzt.