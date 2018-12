Photo : YONHAP News

Fußballnationalspieler Son Heung-min hat in der englischen Premier League zwei Tore erzielt.Der Stürmer traf am Sonntag beim 6:2-Auswärtssieg gegen Everton im Goodison Park in Liverpool in der 27. Minute zum 1:1-Ausgleich und schoss in der zweiten Halbzeit ein weiteres Tor.Es war sein fünftes Ligator und achtes Saisontor.