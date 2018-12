Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon fällt auf Rekordtief

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in ist auf den bisher niedrigsten Stand gefallen.Das ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Realmeter im Auftrag des Nachrichtensenders YTN durchführte. Befragt wurden 2.513 Wähler im Zeitraum vom 17. bis 21. Dezember.47,1 Prozent der Befragten bewerteten Moons Amtsführung positiv. Das sind 1,4 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Damit wurde das bisherige Rekordtief von 48,4 Prozent bei einer Realmeter-Umfrage, das in der vierten Novemberwoche verzeichnet worden war, erneuert.46,1 Prozent, damit 0,7 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche, sprachen von einer schlechten Arbeit.Nach Regionen betrachtet wurde in Daegu/Nord-Gyeongsang mit 6,8 Prozentpunkten der größte Rückgang des Zustimmungswerts verzeichnet. Unter den Altersgruppen schrumpfte der Wert bei den Menschen in ihren Zwanzigern mit 4,9 Prozentpunkten am stärksten. Nach Berufsarten betrachtet erlitt Moon bei den Studenten mit 12,7 Prozentpunkten den größten Ansehensverlust.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten. Details können auf der Webseite von Realmeter oder der Nationalen Wahlkommission eingesehen werden.