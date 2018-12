Südkorea entwickelt schiffsgestützte Abfangrakete

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Entwicklung von Haegung, einer schiffsgestützten Abfangrakete, abgeschlossen.Das teilte die Behörde für die Beschaffung von Rüstungsgütern am Montag mit.Südkorea startete 2011 unter der Federführung der Behörde für Verteidigungsentwicklung die Entwicklung der Rakete Haegung, die das RAM (Rolling Airframe Missile)-System der US-Rüstungsfirma Raytheon ersetzen soll. An der Entwicklung beteiligten sich LIG Nex1 und Hanhwa Defense.Die Haegung verfügt über eine maximale Reichweite von 20 Kilometern. Sie kann feindliche Seezielflugkörper und Flugzeuge abfangen und ist auch in der Lage, ein feindliches Kriegsschiff unmittelbar anzugreifen.Die Seestreitkräfte wollen im kommenden Jahr die Massenproduktion aufnehmen, um ab 2021 ihre Geleit- und Landungsschiffe reihenweise mit dem neuen Waffensystem auszurüsten.