BMW beharrt auf bisheriger Position bezüglich Ursache für Brände

Photo : KBS News

BMW hat an seiner bisherigen Position bezüglich der Ursache für Brände von BMW-Autos in Südkorea festgehalten.Nach den Ergebnissen der Untersuchung des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Transport sei bestätigt worden, dass eine Wasserundichtigkeit im Kühler der Abgasrückführung (AGR) die grundlegende Ursache für die Brände sei. Das stimme mit dem Ergebnis einer technischen Untersuchung der BMW Group weitgehend überein, teilte BMW Korea in einer Stellungnahme am Montag mit. Die Stellungnahme wurde abgegeben, gleich nachdem ein Untersuchungsteam aus Regierung und Zivilsektor seine Untersuchungsergebnisse bekannt gegeben hatte.Dabei handele es sich um ein Problem der Hardware, das durch den Austausch des mangelhaften AGR-Kühlers behoben werden könne, betonte BMW.Am Ansaugstutzen selbst gebe es keinen Konstruktionsfehler, dieser könne nur im Falle eines Wasseraustritts aus dem AGR-Kühler beschädigt werden. Das stimme mit der Meinung des Transportministeriums überein, dass der Ansaugstutzen bei einem Wasseraustritt aus dem AGR-Kühler ausgetauscht werden müsse, hieß es weiter.Das Untersuchungsteam gab heute die Untersuchungsergebnisse bekannt, dass ein Konstruktionsfehler der Abgasrückführung zum Austritt von Kühlwasser aus dem AGR-Kühler geführt habe, was schließlich Brände bei BMW-Autos ausgelöst habe.