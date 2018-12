Von Arbeitgeber und -nehmer vereinbarte Urlaubstage bei Berechnung von Mindestlohn nicht berücksichtigt

Photo : KBS News

Bei der Berechnung des Mindestlohns werden die auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und -nehmern festzulegenden Urlaubstage nicht berücksichtigtDie Regierung habe beschlossen, die Durchführungsverordnung und -regeln zum Mindestlohngesetz entsprechend zu ändern, teilte der Minister für Beschäftigung und Arbeit, Lee Jae-kap, nach einer Kabinettssitzung am Montag mit.Dagegen würden die gesetzlich bestimmten bezahlten Urlaubsstunden in der Woche bei der Berechnung berücksichtigt.Ein entsprechender Änderungsentwurf wird am 31. Dezember auf der Kabinettssitzung zur Abstimmung gebracht.