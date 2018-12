Südkoreas Team besucht Nordkorea zur Inspektion von Straßenabschnitt im Westen

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Team hat am Montag Nordkorea besucht, um eine Inspektion einer Straße auf der westlichen Gyeongui-Linie vor Ort durchzuführen.Die Gruppe aus etwa zehn Beamten unter gemeinsamer Leitung von Abteilungsleitern des Vereinigungsministeriums und des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Transport reiste gegen 8.30 Uhr ab. Sie wird nach der Inspektion eines vier Kilometer langen Straßenabschnitts in der Umgebung von Kaesong gegen 17 Uhr zurückkehren.Laut dem Vereinigungsministerium dient die heutige Inspektion dazu, auf der Grundlage der Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung im August Lücken zu überprüfen und mit Nordkorea zu beraten.Das Team hatte zuvor ab Freitag drei Tage lang den 100 Kilometer langen Straßenabschnitt zwischen Kosong und Wonsan auf der östlichen Linie Donghae untersucht und war am Sonntag heimgekehrt.Süd- und Nordkorea wollen am 26. Dezember am Bahnhof Panmun in Kaesong in Anwesenheit von etwa 200 Menschen den ersten Spatenstich für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung feiern.