Vereinigungs- und Transportminister nehmen an Spatenstichfeier für innerkoreanisches Eisenbahn- und Straßenprojekt teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vereinigungs- und Transportminister werden an der für Mittwoch vorgesehenen Spatenstichfeier für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung teilnehmen.Aus Nordkorea würden sechs hochrangige Beamte, darunter Ri Son-gon, der Verhandlungsführer bei innerkoreanischen hochrangigen Gesprächen, an der Zeremonie teilnehmen, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit. Auch Vize-Eisenbahnminister Kim Yun-hyok und der Vizeminister für Land und Umweltschutz, Pak Ho-yong, würden anwesend sein.Aus Südkorea werden neben der Transportministerin Kim Hyun-mee und Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon auch der Vorsitzende der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Lee Hae-chan, die Fraktionschefs der Parteien und Vertreter aus verschiedenen Bereichen zur Zeremonie nach Kaesong reisen.Auch acht Vertreter der Länder einer ostasiatischen Eisenbahngemeinschaft sowie internationaler Organisationen, darunter der mongolische Minister für Straßen- und Transportentwicklung, werden vor Ort sein.Die südkoreanische Regierung will für die Reise von Teilnehmern an der Zeremonie einen Sonderzug vom Hauptbahnhof Seoul bis zum Bahnhof Panmun in Kaesong, dem Tagungsort, fahren lassen.