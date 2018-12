Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Montag schwächer tendiert.Der Leitindex Kospi verlor 0,31 Prozent auf 2.055,01 Zähler.Der hiesige Markt habe die Verluste in den USA vor den Weihnachtsfeiertagen nachvollzogen, sagte Lee Young-gon von Hana Financial Investment.Die US-Börse hatte am Freitag kräftig verloren. Der S&P 500 büßte 2,1 Prozent ein, der Dow Jones Industrial 1,8 Prozent. Der technologielastige Nasdaq hatte drei Prozent eingebüßt.