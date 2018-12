Südkorea und Japan führen erste Gespräche seit Gerichtsurteil zu Zwangsarbeit

Photo : KBS News

Südkorea und Japan haben erste Gespräche auf der Ebene von Generaldirektoren seit dem Urteil des südkoreanischen Obersten Gerichts Ende Oktober geführt, wonach eine japanische Firma koreanische Opfer der Zwangsarbeit in Kriegszeiten entschädigen müsse.Der Generaldirektor für Nordostasien-Angelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, Kim Yong-kil, kam am Montag in Seoul mit seinem japanischen Amtskollegen Kenji Kanasugi zusammen. Beide tauschten Meinungen zu wichtigen bilateralen Angelegenheiten aus.Wie verlautete, bekräftigte Japan seine bisherige Position, dass das Urteil des südkoreanischen Gerichts gegen das bilaterale Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen von 1965 verstoße.Die südkoreanische Regierung habe betont, die japanische Regierung und betreffende Unternehmen sollten Bemühungen unternehmen, die Ehre der Opfer wiederherzustellen und diese substanziell zu entschädigen.Angaben eines südkoreanischen Beamten zufolge vereinbarten beide Seiten, getrennt von den Fragen der Vergangenheit für zukunftsorientierte Beziehungen Anstrengungen zu unternehmen.Die südkoreanische Regierung bezeichnete es zudem als "normale Aktivität", dass bei der Rettung eines havarierten Boots am 20. Dezember sich ein Radar eines südkoreanischen Zerstörers auf ein Aufklärungsflugzeug der japanischen Seestreitkräfte gerichtet habe. Seoul habe Japan zu einer vorsichtigen Reaktion aufgefordert, hieß es.