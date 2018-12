Politik Präsident Moon äußert Mitgefühl nach Tsunami-Katastrophe in Indonesien

Präsident Moon Jae-in hat am Montag angesichts des folgenschweren Tsunamis in Indonesien in einem Telegramm an seinen indonesischen Amtskollegen Joko Widodo sein Mitgefühl geäußert.



Er empfinde tiefe Trauer darüber, dass der Tsunami in der Sunda-Straße zum Tod vieler Indonesier geführt habe. Er spreche den Familien der Opfer im Namen der Regierung und Bürger der Republik Korea sein aufrichtiges Beileid aus, hieß es.



Moon äußerte auch seinen Wunsch, dass Indonesien unter Widodos Führung die Trauer und die Not überwinden werde.



Infolge des Tsunamis am Samstag kamen in Indonesien nach amtlichen Angaben mindestens 373 Menschen ums Leben. Es wurde befürchtet, dass die Zahl der Toten und Verletzten weiter ansteigt.