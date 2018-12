US-Gericht: Nordkorea soll 500 Millionen Dollar an Familie von Warmbier zahlen

Photo : KBS News

Nordkorea soll laut einem Gerichtsurteil in den USA wegen des Todes des US-Studenten Otto Warmbier 500 Millionen Dollar an seine Familie zahlen.Das habe das Bundesbezirksgericht Washington am Montag (Ortszeit) entschieden, schrieb die Zeitung „Washington Post“.Nordkorea sei für die Folter, Geiselnahme und Tötung des jungen Mannes und für die seelischen Schmerzen, die Warmbiers Eltern dadurch erlitten hätten, verantwortlich, hieß es zur Begründung.Warmbiers Eltern hatten Nordkorea im Oktober auf Entschädigung verklagt. Sie verlangten eine Entschädigung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar.Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, die Möglichkeit sei sehr gering, dass Nordkorea freiwillig die Entschädigung zahle. Es gebe vermutlich kaum Vermögen des Landes in den USA, das beschlagnahmt werden könne.Otto Warmbier war im Januar 2016 nach einer Reise in Nordkorea wegen feindseliger Handlungen gegen das Land festgenommen und zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. Nach seiner 17-monatigen Gefangenschaft wurde er im Juni 2017 im Koma liegend heimgeschickt und verstarb wenige Tage später.