UN-Sicherheitsrat genehmigt Sanktionsausnahme zur Zeremonie für innerkoreanisches Bahnprojekt

Photo : KBS News

Der UN-Sicherheitsrat hat für die geplante Grundsteinlegungszeremonie für das Projekt zur Wiederherstellung der innerkoreanischen Eisenbahn- und Straßenverbindungen eine Ausnahme von den Nordkorea-Sanktionen genehmigt.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums teilte am Dienstag mit, dass die Konsultationen mit dem Komitee für die Nordkorea-Sanktionen des Sicherheitsrats über die Zeremonie am Montag (Ortszeit) abgeschlossen worden seien.Demnach kann die Zeremonie wie geplant am Mittwoch am Bahnhof Panmun in der nordkoreanischen Stadt Kaesong stattfinden.Eine Genehmigung des Sicherheitsrats wurde benötigt, da der Transport von Gütern über die Grenze, darunter ein Zug, mit dem Südkoreaner zur Zeremonie fahren wollen, gegen die Sanktionen verstoßen könnte.Wie verlautete, hatte die südkoreanische Regierung nach Diskussionen mit den USA am Freitag in Seoul den UN-Sicherheitsrat um eine Ausnahme von den Nordkorea-Sanktionen gebeten.