Über 180.000 Gemeinschaftskonten bei Kakao Bank eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Internetbank Kakao Bank hat innerhalb von drei Wochen nach der Einführung von Gemeinschaftskonten über 180.000 dieser Konten eingerichtet.Laut Kakao Bank wurden mit Stand von 0 Uhr am 24. Dezember 184.000 Gemeinschaftskonten eröffnet. Die Bank hatte das Angebot am 3. Dezember eingeführt.Schon am ersten Tag wurden über 10.000 Konten eröffnet. Am 15. Dezember wurde die 100.000er-Marke übertroffen. Im Tagesschnitt wurden 8.800 Konten eingerichtet.Mit dem Dienst ist es möglich, mittels der Funktionen des Messengers KakaoTalk die Mitgliederbeiträge zu verwalten. Ein eingeladenes Mitglied kann den Kontostand und Kontobewegungen überprüfen, wenn er Mitglied bei Kakao Bank ist.