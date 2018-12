Trump sieht Fortschritte im Konflikt mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump sieht nach eigenen Angaben Fortschritte im Konflikt mit Nordkorea.Er freue sich auf sein zweites Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un, teilte Trump auf Twitter mit.Trump stellte ein Foto dazu, das ihn bei einem Treffen im Weißen Haus mit dem US-Sonderbeauftragten für Nordkorea, Stephen Biegun, und Allison Hooker vom Nationalen Sicherheitsrat, zeigt.Er habe sich von seinem Nordkorea-Team informieren lassen, schrieb Trump. Es würden Fortschritte erzielt. Details wurden zunächst nicht bekannt.Biegun hatte sich in der vergangenen Woche in Seoul mit der südkoreanischen Regierung über das weitere Vorgehen im Nordkorea-Konflikt abgestimmt. Beide Länder bemühen sich derzeit darum, den Stillstand in den Verhandlungen mit Pjöngjang über das nordkoreanische Atomprogramm zu überwinden.