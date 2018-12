Photo : YONHAP News

Das weltweit erste 5G-Roboter-Café ist in Seoul eröffnet worden.Das südkoreanische Telekommunikationsunternehmen KT teilte am Dienstag mit, das vollautomatisierte Roboter-Café "Bit" im Süden Seouls mit einem 5G-Netzwerk ausgestattet zu haben.Der Kunde erhält auf einem HDTV-Bildschirm rund um die Uhr Informationen über die Tätigkeiten der Roboter und das Getränke-Angebot.Für die Nutzung der Zehn-Gigabit-Daten im Monat werden Gebühren in Höhe von 49.500 Won (rund 38 Euro) verlangt.