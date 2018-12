Präsident Moon wünscht besinnliche Weihnachten

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in äußerte zum Weihnachtstag seine Hoffnung, dass sich die Menschen mehr um die sozial Schwächeren und Armen kümmern sollten."Am Weihnachtsmorgen denke ich an die Wärme von Jesus Christus, die wir alle in unseren Herzen tragen", zitierte Moon am Dienstag auf Twitter ein Gedicht des koreanischen Dichters Park No-hae.In dem "Gedicht über diesen Winter" geht es um die Gutherzigkeit einer Großmutter, die sich Sorgen darum macht, dass die armen Menschen die Kälte nicht überleben könnten.Moon stellte ein Foto auf Twitter, das sechs Hundewelpen zeigt, die einen Winterschal tragen. Die Welpen wurden von einer Hündin geboren, die der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un Moon zum Geschenk gemacht hatte.