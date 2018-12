Spatenstichfeier für innerkoreanisches Eisenbahn- und Straßenprojekt

Photo : YONHAP News

Heute findet die Zeremonie für den ersten Spatenstich für das Projekt zur Wiederherstellung der innerkoreanischen Eisenbahn- und Straßenverbindungen statt.Hierfür reiste ein Sonderzug mit südkoreanischen Teilnehmern an Bord um 6.45 Uhr am Hauptbahnhof Seoul ab. Etwa 100 Vertreter aus verschiedenen Bereichen, darunter Transportministerin Kim Hyun-mee und Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon, nehmen an der Zeremonie am Bahnhof Panmun in Kaesong teil.Rund 100 nordkoreanische Teilnehmer werden ebenfalls mit einem Zug zu der Zeremonie anreisen. Zu ihnen zählt auch Ri Son-gwon, der Vorsitzende des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes.Die Zeremonie beginnt um 10 Uhr. Die südkoreanischen Teilnehmer werden im Anschluss an die Zeremonie im Industriepark Kaesong zu Mittag essen, bevor sie heimkehren.Die südkoreanische Regierung teilte mit, die Bauarbeiten werden abhängig von der Situation der Verhandlungen über die Denuklearisierung und der Nordkorea-Sanktionen angestrebt.