Weitere Fälle von brennenden BMW gemeldet

Nach der Bekanntmachung der Untersuchungsergebnisse durch ein mit staatlichen und privaten Experten besetztes Untersuchungsteam sind weitere Brandfälle von BMW-Autos gemeldet worden.Am Dienstagabend fing ein 522d auf einer Autobahn in Gongju Feuer und brannte aus.Am Montagabend stand in Gwangju ein 320d in Flammen. Der Fahrer sagte aus, dass aus dem Motorraum Rauch aufgestiegen sei. Der Wagen war 2009 vom Band gelaufen und nicht von der Rückrufaktion betroffen.Das Untersuchungsteam kam zu dem Schluss, dass ein Konstruktionsfehler der Abgasrückführung zu Bränden führe. Daher wird davon ausgegangen, dass lediglich ein Austausch von Teilen nicht ausreiche, um Bränden vorzubeugen.BMW vertritt jedoch die Position, dass kein Designfehler vorliege.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte mit, dass die bereits zurückgerufenen Autos erneut in die Werkstatt gerufen werden könnten.