Nordkoreanische Religionsgruppe schickt Videobotschaft an südkoreanische Gruppe

Eine nordkoreanische Religionsgruppe hat laut Berichten eine Videobotschaft an eine südkoreanische Religionsgruppe geschickt.Der nordkoreanische Rat der Glaubensgenossen, eine Vereinigung von fünf Glaubensrichtungen, schickte die Video-Grüße an die südkoreanische Kommission für Glauben und Kirchenverfassung.Das 98-sekündige Video wurde bei einer Musikveranstaltung der Kommission am vergangenen Freitag in einer Kathedrale in Seoul abgespielt.Ein Vertreter des Vereinigungsministeriums in Seoul sagte, die Gruppe habe für den Erhalt des Videos alle erforderlichen Verfahren absolviert.