KDB leistet versprochene Finanzspritze für GM Korea

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Entwicklungsbank KDB hat ihre Finanzspritze für die südkoreanische Tochter von General Motors geleistet.Die staatliche Bank zahlte heute 404,5 Milliarden Won für GM Korea, hierfür erhielt die Bank 11,9 Millionen Vorzugsaktien der Firma.Die Regierung und GM einigten sich im April auf ein Rettungspaket für GM Korea. Gemäß der Vereinbarung versprach die KDB, der kriselnden Firma etwa 750 Millionen Dollar oder 810 Milliarden Won bereitzustellen. Die Bank hatte im Juni die Hälfte der zugesicherten Finanzmittel bereitgestellt.GM versprach seinerseits, seine Forderung in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar gegenüber GM Korea in Anteile zu verwandeln und 3,6 Milliarden Dollar neu einzusetzen.Unterdessen sprach sich die KDB nach einer anfänglichen Ablehnung für die Aufspaltung von GM Korea aus. GM Korea will seine Forschungs- und Entwicklungssparte abtrennen und am 31. Dezember eine unabhängige Forschungseinrichtung mit dem Namen GM Technical Center Korea gründen.