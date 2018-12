Trump fordert von Verbündeten Übernahme höherer Kosten für Verteidigung

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach einem höheren Beitrag der Verbündeten für die Verteidigung bekräftigt.In einer Videokonferenz mit US-Truppen im Ausland anlässlich des Weihnachtsfestes sagte Trump am Dienstag, die USA wollten reiche Länder nicht subventionieren, während sie selbst Nachteile erlitten.Tags zuvor hatte der US-Präsident über den Kurznachrichtendienst Twitter verkündet, dass die USA im Wesentlichen reiche Länder auf der ganzen Welt subventionieren würden, während diese Länder die USA und ihre Steuerzahler vollständig ausnutzen würden.Obwohl er Südkorea nicht genau nannte, wird der Kommentar als Fingerzeig in Richtung Seoul verstanden. Beide Länder verhandeln zurzeit über die Höhe des südkoreanischen Beitrags für die Stationierung von US-Truppen in Südkorea.