Regierung will 10.000 Talente auf dem Gebiet der vierten industriellen Revolution fördern

Photo : KBS News

Die Regierung will Talente fördern, die auf dem Gebiet der vierten industriellen Revolution eine führende Rolle spielen werden.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT legte am Mittwoch einen entsprechenden Förderplan vor. Der Plan wurde in Kooperation mit den relevanten Ministerien wie dem Finanz- und dem Bildungsministerium ausgearbeitet.Der Plan wird vom kommenden Jahr bis 2023 umgesetzt. Ziele sind der Aufbau eines Systems zur Förderung von Humanressourcen und die Förderung von 10.000 führenden Talenten in Schlüsselbereichen der vierten industriellen Revolution. Als Umsetzungsstrategien für die Ziele wurden der Aufbau innovativer Ausbildungsinstitutionen, die maßgeschneiderte Förderung von Talenten gemäß der Marktnachfrage und der Ausbau des Kooperationssystems zwischen Regierung und Zivilsektor sowie die Verstärkung von Netzwerken im Ausland festgelegt.Das Wissenschaftsministerium will unter anderem eine Innovationsakademie gründen und Graduiertenschulen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz unterstützen.