Passagieraufkommen im Flugverkehr erreicht höchsten Stand in einem November

Photo : YONHAP News

Das Passagieraufkommen im Flugverkehr hat im November einen Monatsrekord erreicht.Nach Angaben des Transportministeriums am Dienstag stieg die Zahl der Flugpassagiere um 5,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 9,57 Millionen im November. Das ist der höchste Stand in einem November.Die gesamte Passagierzahl im Jahr durchbrach mit Stand vom 1. November die Marke von 100 Millionen Personen. Damit wurde die Schwelle im bisher kürzesten Zeitraum geknackt.Das Ergebnis wird auf die stetig zunehmende Zahl der Ausreisenden und das steigende Angebot von Billigfluggesellschaften zurückgeführt.Die Zahl der Passagiere auf internationalen Flügen wuchs um 8,8 Prozent verglichen mit dem Vorjahr auf 7,01 Millionen. Das ist ebenfalls ein Monatsrekord.Auf Flügen nach und aus China stieg die Zahl um 24 Prozent auf 1,32 Millionen. Das sind 3,4 Prozent weniger als die Zahl im November 2016, bevor der Streit wegen der Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea ausgebrochen war. Daher wird analysiert, dass chinesische Touristen wieder Südkorea besuchen, nachdem die Besucherzahlen wegen des THAAD-Streits eingebrochen waren.Auf Flügen zu Zielen in Europa, Südostasien und Japan nahm die Passagierzahl ebenfalls zu, während auf Flügen nach und von Ozeanien ein Rückgang verzeichnet wurde.