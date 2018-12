Politik Südkorea wird laut Denkfabrik 2026 zehntgrößte Wirtschaftsmacht der Welt

Laut einer Prognose wird Südkorea im Jahr 2026 die zehntgrößte Wirtschaftsmacht der Welt sein.



Die britische Denkfabrik Center for Economics and Business Research (CEBR) erwartete in ihrem jährlichen Bericht World Economic League Table, dass Südkorea beim Bruttoinlandsprodukt von derzeit Platz elf auf Platz zehn im Jahr 2026 vorrücken werde.



Südkoreas Wirtschaftsvolumen werde bis 2033 auf Platz zehn verharren. Falls beide Koreas auf dem Wohlstandsniveau Südkoreas wiedervereinigt würden, würde das vereinigte Korea in den 2030er Jahren Großbritannien und Frankreich überholen und über das sechstgrößte BIP in der Welt verfügen, hieß es.



CEBR ging letztes Jahr davon aus, dass Indien voraussichtlich 2018 Großbritannien und Frankreich überholen und zur fünftgrößten Wirtschaftsmacht hinter Deutschland aufsteigen werde. Im neuen Bericht erwartete das Institut, dass Indien dieser Schritt erst 2019 gelingen werde.