Zentralbank berät über Auswirkung von Crash der US-Börse

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank berät über die Auswirkungen des Crashs an der Börse der USA und von anderen führenden Ländern.Bei einer Sitzung am Mittwochmorgen wurden die Ursachen des Kurssturzes und die möglichen Auswirkungen auf den koreanischen Finanz- und Devisenmarkt diskutiert.In der Sitzung unter Leitung des stellvertretenden Gouverneurs der Zentralbank Yoon Myun-shik gelangten die Teilnehmer zu der Einschätzung, dass die Marktschwankungen wegen verschiedener politischer und wirtschaftlicher Faktoren erheblich zugenommen hätten.Südkoreas Kapazitäten, um externe Schocks zu verkraften, seien weiterhin stark und der koreanische Aktienmarkt und der Devisenmarkt seien jüngst stabil gewesen.Die Zentralbank will die Kapitalflüsse weltweit und daheim aufmerksam verfolgen und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit der Regierung notwendige Maßnahmen für eine Marktstabilisierung treffen.An Heiligabend hatten in den USA der Dow Jones und der Technologieindex Nasdaq mehr als zwei Prozent verloren.