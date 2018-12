Erster Spatenstich für innerkoreanisches Schienen- und Straßenprojekt gemacht

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben am Mittwoch ihren symbolischen Spatenstich für die Wiederverbindung und Modernisierung von grenzüberschreitenden Schienen und Straßen gemacht.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte mit, dass die Spatenstich-Zeremonie wie geplant um 10 Uhr an der Station Panmun in der nordkoreanischen Grenzstadt Kaesong gemacht worden sei.An der Feier nahmen hohe Beamte aus beiden Koreas teil.Ein Sonderzug fuhr die rund 100 südkoreanischen Teilnehmer zu der Station. Angeführt wurde die Delegation von Transportministerin Kim Hyun-mee und Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon. Auch eine Reihe von führenden Abgeordneten waren mitgereist.In der Presseerklärung des Ministeriums hieß es, dass der feierliche erste Spatenstich insofern bedeutungsvoll sei, als er die Bereitschaft beider Koreas für die aktive Kooperation für das Projekt zur Erneuerung und Verbindung der Schienen und Straßen zeige.Die eigentlichen Bautätigkeiten werden abhängig von der Situation um Nordkoreas Denuklearisierung und die internationalen Sanktionen gegen Nordkorea vorangetrieben.