Seoul: Weitere präzise Untersuchung für innerkoreanisches Bahn- und Straßenprojekt geplant

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Vereinigungsministerium wollen beide Koreas nach der Spatenstichfeier für die Wiederherstellung der innerkoreanischen Eisenbahn- und Straßenverbindungen am heutigen Mittwoch eine weitere präzise Untersuchung durchführen.Das sagte die stellvertretende Sprecherin des Ministeriums, Lee Yoo-jin, vor der Presse. Die Bauarbeiten würden nicht unmittelbar nach der Zeremonie aufgenommen.Auf der Grundlage einer zusätzlichen präzisen Untersuchung werde ein Rahmenplan erstellt. Vorbereitungen für die Bauarbeiten wie das Erstellen von Entwürfen würden fortgesetzt. Mit der nordkoreanischen Seite würden Diskussionen über Details wie z.B. hinsichtlich des Niveaus der Modernisierung geführt, hieß es.Die Regierung will durch Konsultationen mit Nordkorea Modalitäten und den Zeitpunkt der zusätzlichen Untersuchung festlegen.Die Geschäftsführerin der UN-Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik, Armida Salsiah, nahm an der Spatenstichzeremonie teil. Ihre Teilnahme werde auf die Notwendigkeit der Kooperation der internationalen Gemeinschaft für die Umsetzung innerkoreanischer Projekte angesichts der Sanktionen gegen Nordkorea zurückgeführt, hieß es.