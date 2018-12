Wirtschaft Notenbank belässt Inflationsziel bei zwei Prozent

Die südkoreanische Zentralbank will ihr Inflationsziel ab dem kommenden Jahr bei zwei Prozent belassen.



Das beschloss der Währungsausschuss der Bank of Korea bei einer Sitzung unter Leitung von Gouverneur Lee Ju-yeol am Mittwoch.



Das Preisstabilisierungsziel wird bei zwei Prozent gemessen am Anstieg der Verbraucherpreise belassen, und ist damit identisch mit dem Zielwert im Zeitraum von 2016 bis 2018.



Das Inflationsziel von zwei Prozent sei eine Art globaler Standard, den die meisten Industrienationen wählen, erläuterte die Notenbank. Dabei sei auch ein angemessenes mittel- und langfristiges Inflationsniveau für die südkoreanische Wirtschaft berücksichtigt worden.



Die Notenbank hatte bisher alle drei Jahre ein neues Inflationsziel festgelegt. Sie will nun jedoch keinen Geltungszeitraum bestimmen, sondern alle zwei Jahre überprüfen, ob das Inflationsziel angebracht ist.