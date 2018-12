Börse schließt nahe Zweimonatstief

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch nahe einem Zweimonatstief geschlossen.Der Leitindex Kospi büßte 1,31 Prozent auf 2.028,01 Zähler ein. Die Investoren sind weiterhin wegen politischer Unsicherheiten in den USA auf der Hut.US-Präsident Donald Trump hatte am Montag auf Twitter mit der Aussage für Aufmerksamkeit gesorgt, dass die US-Notenbank das einzige Problem der US-Wirtschaft sei.Politische Unsicherheit gepaart mit Gewinnbilanzen von US-Unternehmen hätten die Stimmung getrübt, sagte Seo Sang-yong von Kiwoom Securities.