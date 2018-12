Innerkoreanisches Nordkoreas Medien berichten über ersten Spatenstich für Schienen- und Straßenprojekt

Die staatlichen Medien in Nordkorea haben am Donnerstag über den ersten Spatenstich für das Schienen- und Straßenprojekt mit Südkorea berichtet.



Eine Spatenstichzeremonie für die Wiederverbindung und Modernisierung von Schienen und Straßen des Nordens und Südens an der Ost- und Westküste habe stattgefunden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.



An der Veranstaltung hätten die südkoreanische Transportministerin Kim Hyun-mee und Ri Son-gwon, Vorsitzender von Nordkoreas für innerkoreanische Beziehungen zuständiger Behörde, teilgenommen.



Auch Vertreter aus dem Ausland seien anwesend gewesen, darunter solche, die mit der Kooperation für den Bau von Schienen und Straßen zu tun hätten, hieß es weiter.