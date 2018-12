Kältewelle sucht Korea heim

Photo : YONHAP News

Am Donnerstag sind die Temperaturen in Südkorea deutlich gefallen.Die Temperaturen fielen vielerorts um etwa zehn Grad verglichen mit dem Vortag, in vielen Regionen wurde eine Kältewarnung ausgegeben.Das Quecksilber rutschte in Seoul auf minus 11,2 Grad und rund minus zehn Grad in Incheon. Wegen des starken Windes war die gefühlte Temperatur noch niedriger.In den meisten Regionen werden die Temperaturen auch am Tag unter dem Gefrierpunkt liegen.An der Westküste der Region Honam und in den Berggebieten der Insel Jeju wird ab den Abendstunden Schnee fallen. Dort werden bis zu sieben Zentimeter Schnee erwartet. Am Freitag wird auch an der Westküste der Provinz Süd-Chungcheong und dem Binnenland von Honam mit Schnee gerechnet.Laut dem Wetteramt wird die Kältewelle bis zum Wochenende andauern.