Nationales Masern in Anyang gemeldet

In Anyang ist ein Masernfall bestätigt worden.



Die Provinz Gyeonggi teilte am Mittwoch mit, dass bei einem Bewohner von Anyang in seinen Dreißigern am Montag endgültig Masern diagnostiziert worden seien. Alle Personen, mit denen er in Kontakt gekommen sei, seien ermittelt worden, und die Überwachung sei verschärft worden.



Die Provinzverwaltung habe mit den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention sowie dem zuständigen Gesundheitszentrum über Maßnahmen diskutiert.



Der Mann kehrte nach einer Freiwilligenarbeit in Thailand am 9. Dezember heim und zeigte verdächtige Symptome.



Laut der Provinz Gyeonggi werden dieses Jahr mehr Masernfälle als letztes Jahr gemeldet. Sie mahnte zu einer Impfung, falls man eine Reise in eine Region plant, in der Masern vorkommen.