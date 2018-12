Sonderstaatsanwalt fordert sieben Jahre Haft für „Druking“ wegen Online-Medienmanipulation

Photo : YONHAP News

Das Team des zuständigen Sonderstaatsanwalts hat sieben Jahre Haft für den als „Druking“ bekannten Blogger Kim Dong-won gefordert, der wegen des Vorwurfs der Online-Medienmanipulation angeklagt wurde.Bei der letzten Verhandlung am Mittwoch sagte das Team, dass Kim und seine Kollegen ein schweres Verbrechen begangen hätten, die öffentliche Meinung zu verfälschen. Dies erschüttere die Grundlage der Demokratie.Das Team bezog auch weitere Verdächte gegen Kim in seinen Beschluss ein, darunter die Weiterleitung illegaler politischer Spenden an den verstorbenen Abgeordneten Roh Hoe-chan und die Bestechung eines früheren Beraters des Gouverneurs der Provinz Süd-Gyeongsang, Kim Kyoung-soo.Der Blogger entschuldigte sich zwar bei den Richtern und Bürgern für den Skandal. Er behauptete jedoch, dass er die Kommentare nicht für seinen persönlichen Vorteil manipuliert habe.Der Angeklagte hatte behauptet, dass er auf Anweisung des Gouverneurs Kim ein Programm verwendet habe, um Kommentare im Internet zu manipulieren.